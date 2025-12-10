В Подмосковье получателями компенсации за аренду жилья стали более 16 тыс. медиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье получателями компенсации за аренду жилья стали свыше 16,3 тыс. медиков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В частности, порядка 10,7 тыс. получателей — это представители среднего медицинского персонала. Около 5,6 тыс. получателей меры поддержки являются врачами.
Размер выплаты составляет до 30 тыс. рублей для медика и до 45 тыс. рублей для супругов.
