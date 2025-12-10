В Подмосковье получателями компенсации за аренду жилья стали более 16 тыс. медиков

В Подмосковье получателями компенсации за аренду жилья стали свыше 16,3 тыс. медиков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В частности, порядка 10,7 тыс. получателей — это представители среднего медицинского персонала. Около 5,6 тыс. получателей меры поддержки являются врачами.

Размер выплаты составляет до 30 тыс. рублей для медика и до 45 тыс. рублей для супругов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством ход реализации программы диспансеризации с начала 2025 года.