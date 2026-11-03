Врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Нина Соколова/Сгенерировано ИИ]

Осенью укрепить иммунитет и справиться с ноябрьской хандрой помогут доступные сезонные продукты — списком из шести главных ассистентов здоровья поделились врачи Щелковской больницы. Их рекомендации передает редакция REGIONS.

Врачи настоятельно рекомендуют включить в ноябрьский рацион тыкву: бета-каротин убережет кожу от обветривания, а клетчатка поддержит пищеварение. Для бодрости и борьбы с постоянной усталостью медики советуют есть печень — главный источник железа и витамина B12. Укрепить сосуды поможет краснокочанная капуста в салатах с клюквой и яблоком.

Чтобы защитить нервную систему, специалистами рекомендованы хурма сорта «Королек» и киви, богатые магнием. За долгое чувство тепла и сытости отвечают корнеплоды — репа, пастернак и корень сельдерея. Замыкают осенний топ замороженные ягоды черной смородины и облепихи, снабжающие организм витамином C.

Главный секрет от щелковских медиков: чтобы все ценные элементы из осенних овощей усвоились полностью, их стоит заправлять каплей нерафинированного масла, сметаной или посыпать семечками.

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