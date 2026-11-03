Чихуахуа часами дрожит в заваленной мусором машине: жители Балашихи обратятся в полицию

В Балашихе неравнодушные горожане намерены спасти собаку породы чихуахуа, которую хозяева заперли в заваленной хламом машине на парковке, сообщают в Telegram-канале «Балашиха Рулит». Редакция REGIONS узнала у зоозащитников и юристов, как справятся с ситуацией, и что может грозить жестоким хозяевам.

В микрорайоне Авиаторов местная жительница выселила питомца в автомобиль якобы из-за постоянного лая. По словам очевидцев, животное находится в авто целыми днями при любой погоде: от летнего зноя в +25 градусов до нулевых температур осенью. Проходившая мимо горожанка Лариса сняла на видео заваленный мусором салон, где на задней полке в холод дрожал замерзающий крошечный пес.

Как пояснила REGIONS председатель правления «Альянса Защитников Животных» Екатерина Шипякова, оставлять питомца запертым категорически нельзя: от нахождения в авто машина превращается в ловушку, а долгая изоляция наносит непоправимый урон психике домашнего животного.

В свою очередь юрист Гульназ Измайлова отметила, что действия владельцев подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Если причинение страданий питомцу приведет к вреду для его здоровья, нерадивым хозяевам грозит штраф до ₽80 тыс., а снятые очевидцами видеозаписи и свидетельские показания послужат доказательной базой для правоохранителей. Остается надеется, что неравнодушные горожане доведут дело до конца и добьются тепла для хвостатого.