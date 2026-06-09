В Подмосковье построили паркинг на 1000 машиномест

В регионе завершили строительство крупного паркинга в жилом комплексе «Люберцы». Объект, рассчитанный на 1000 машино-мест, получил разрешение на эксплуатацию. Его выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Многоуровневая стоянка открытого типа занимает свыше 30,9 тыс. кв. м. Ключевой деталью облика здания стал железобетонный каркас: именно он задает характер всей конструкции. Прямоугольная геометрия постройки дополнена выразительной высотной частью в торце — этот элемент выходит за общий периметр и придает сооружению внушительный, основательный вид. При этом доминирующая часть окрашена в зеленый, а фасад украшен декоративными деталями оттенка пихты.

10-этажное здание оборудовано лифтами и лестничными пролетами на всех уровнях, пространство четко организовано под размещение легковых машин. Коммерческие помещения заняли весь 1-й этаж, формируя дополнительную сервисную зону для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.