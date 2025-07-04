В Подмосковье построили шесть тротуаров вдоль региональных дорог

В Подмосковье построили шесть новых тротуаров вдоль региональных дорог. Работы провели в рамках нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, новые объекты появились в Можайске, Королеве, Одинцово и Раменском. Их общая протяженность составила около 1,5 км.

К примеру, в Можайске построили тротуары протяженностью 350 м в Семеновском и у Ворошилово. А в Одинцово — тротуар вдоль Звенигородского шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие пешеходные переходы через железную дорогу построят в регионе.