В Подмосковье построят новый комплекс производителя металлопроката из Белгорода

Компания-производитель металлоконструкций из профиля АО «Белпанель» за полгода планирует возвести новый производственно-складской комплекс в Богородском округе, это будет инженерно-технический центр с зоной складирования готовой продукции и комплектующих площадью 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Там будут выпускать металлопрокат, осуществлять его складирование, упаковку и отправку потребителям. Объем производства составит до 50 штук изделий в смену. При этом грузооборот склада рассчитан на 3 тыс. тонн продукции в год.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства объекта, специалисты приступили к работам по устройству инженерных систем и благоустройству прилегающей территории. Строительство планируют завершить летом 2026 года.

В сообщении добавили, что компания специализируется на выпуске изделий из металла, в частности сендвич-панелей и фасадных элементов, которые нужны при строительству крупных торговых и распределительных центров.

