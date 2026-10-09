В Подмосковье построят завод по производству сухих кормов для домашних животных

На полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель ООО «Петкорм» Роберт Имангулов подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих кормов для домашних животных в Дмитровском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье последовательно расширяет производство востребованной продукции и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Новый завод станет еще одним современным производством и позволит увеличить выпуск отечественных кормов для домашних животных. Важно, что проект предусматривает создание новых рабочих мест и дальнейшее развитие промышленной площадки в регионе», — отметил Вячеслав Духин.

Объем инвестиций в проект составит 4 млн рублей, на предприятии запустят две производственные линии мощностью по 25 тысяч тонн продукции в год каждая. Общая мощность завода достигнет 50 тыс. тонн сухих гранулированных кормов для кошек и собак в год. Реализация проекта рассчитана на 2026 – 2029 годы и позволит создать 80 новых рабочих мест.

Компания «Петкорм» специализируется на производстве кормов для кошек и собак. Действующий завод площадью 10 тыс. кв. метров построен в Дмитровском округе в 2018 году, с декабря 2021 года работает в круглосуточном режиме.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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