В Подмосковье повысилась выявляемость меланомы на первой стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В области организована системная профилактическая работа, направленная на выявление онкологических заболеваний, в том числе рака кожи. Для жителей региона доступны современные диагностические исследования, регулярно проводятся Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, а также акции, во время которых желающие могут проверить свои родинки.

«Так, с начала этого года меланому на первой стадии выявили у порядка 3,7 тыс. пациентов, а за аналогичный период прошлого года у 2,5 тыс.», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Проверить свои родинки можно в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах, а также во время Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.