В Подмосковье пресекли деятельность подпольного казино

В Люберцах полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба, который был расположен в подвальном помещении одного из торговых павильонов в поселке Малаховка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» задержали шестерых участников организованной группы в возрасте от 27 до 43 лет, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова сообщила, что в ходе обысков в помещениях и по местам проживания задержанных были изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карты, денежные средства и другие предметы, которые послужат доказательствами.

По данному факту возбудили уголовное дело, одному подозреваемому грозит заключение под стражу, двоим — домашний арест, остальным — запрет определенных действий.

Ранее в Москве задержали организаторов казино, заработавших 10 млрд руб.