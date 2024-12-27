В Москве задержали организаторов казино, заработавших 10 млрд руб.

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили действия преступников, которые организовали нелегальные азартные игры в Москве и заработали на этом более 10 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации Волк, преступники создали два кол-центра. Нанятые ими сотрудники звонили клиентам, принимали ставки, вели учет и выплачивали выигрыши.

В рамках дела задержали 17 подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Один из задержанных был помещен под стражу, а остальные 16 освобождены под подписку о невыезде и соблюдении правил. В ходе обысков правоохранители нашли у них компьютеры, мобильные телефоны и 250 млн руб.

Ранее сообщалось, что московский школьник отдал мошеннику два сейфа с деньгами и драгоценностями.