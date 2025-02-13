В Подмосковье приемным «гостевым» семьям перечислили новые выплаты

Подмосковные приемные семьи, взявшие ребенка на временное воспитание до возвращения его в свою или приемную семью, получили новую ежемесячную выплату, которую ввели с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы всегда действуем в интересах детей, и каждый из них чувствует себя комфортнее, если находится в семье, а не в учреждении. Сейчас активно развиваем в регионе «гостевое» родительство — это семьи, куда ребенок попадает только на какой-то небольшой период», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, размер новой выплаты варьируется от 19 до 24 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка, ее назначают беззаявительно. Напомним, что подать заявление для записи в Школу приемных родителей можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.