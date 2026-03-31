В Подмосковье приведут в порядок шесть объектов, победивших на конкурсе малых городов и исторических поселений

В Московской области приступили к реализации шести проектов, одержавших победу во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2024 году. Работы охватывают сразу несколько муниципалитетов — от Ликино-Дулева до Наро-Фоминска. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулево

В этом городе близятся к завершению преобразования исторического парка «ЛиАЗ», заложенного еще в середине XX века. Концепция благоустройства вдохновлена легендарным автобусом ЛиАЗ-677 «Луноход» — символом местной промышленности.

На территории появятся входная инсталляция «ЛиАЗ Парк», игровая площадка «Шестеренка», коворкинг-зона для работы и встреч, пункт проката спортивного инвентаря, детские игровые и творческие пространства, в том числе школьный амфитеатр, мостики с исторической информацией о заводе, площадка для выгула собак и уютные зоны отдыха.

Особое внимание уделят интеграции промышленного наследия в дизайн: название завода обыграют в мощении дорожек и арт-объектах.

Центральная площадь в Истре

В историческом центре города преображается центральная площадь перед зданием администрации (ранее — Торговая). Здесь создадут комфортное общественное пространство с защитным навесом, удобными скамейками, качелями с видом на старинную часть города, велопарковкой, малыми архитектурными формами и декоративными кустарниками.

Проект затрагивает не только саму площадь, но и прилегающие улицы: Первомайскую, Ленина, Чеховский и Почтовой переулки, а также часть Советской улицы. Цель — сформировать единое пешеходное пространство, объединяющее ключевые точки города.

Зона отдыха «Северные пруды» в Сергиевом Посаде

На улице Северно-Озерная идет благоустройство живописной зоны отдыха. После завершения работ здесь появятся интерактивные и спортивные площадки, зоны для тихого отдыха, благоустроенное русло ручья, велодорожки, новые качели, малые архитектурные формы.

«Северные пруды» станут естественным продолжением 8-километрового пешеходного маршрута города, дополнив уже существующую сеть прогулочных зон.

Сквер «Блюдечко» в Коломне

В Коломне продолжается обновление одного из любимых мест горожан — сквера «Блюдечко». В рамках проекта установят навигационные стенды с историческими изображениями Коломенского кремля, разместят арт-объекты, посвященные забытым страницам истории города, создадут экспозиции о старинных кремлевских воротах — Косых и Мельничьих.

Озеленение сохранит существующие клумбы и дополнится новыми растениями: на верхней террасе высадят фруктовые деревья, а в нижней части обустроят луга с влаголюбивыми травами.

Пешеходные дорожки оснастят современным освещением, а зоны отдыха — мягким светом от торшеров и настенных светильников.

Проспект Победы в Ступино

В Ступино идет масштабное преобразование проспекта Победы в комфортную прогулочную зону. Центральная пешеходная часть станет частью «зеленого» каркаса города, соединяющего северные бульвары с главной площадью на юге.

Пространство организуют с учетом сложившихся пешеходных маршрутов и разделят на центральную прогулочную зону и второстепенные участки вдоль зданий.

Ключевым элементом станет фонтан, дизайн которого вдохновлен историей города: именно в Ступино изготовили корпус первого искусственного спутника Земли.

Молодежная площадь в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжается благоустройство Молодежной площади, которая превратится в многофункциональное общественное пространство.

Основные элементы проекта: реконструкция и сохранение символа города — архитектурного сооружения «Сердца», новый фонтан на месте старого, зоны для семейного досуга и площадки для активных мероприятий.

Отметим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах, где, в том числе, благоустроили прилегающий к зданию сквер.