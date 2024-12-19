В Подмосковье привлекли к ответственности троих нарушителей, сбросивших стройотходы в неположенном месте
Фото: [Минэкологии МО]
В Подмосковье привлекли к административной ответственности троих нарушителей, которые сбросили строительные отходы в несанкционированном месте. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Нарушения были выявлены в Можайске, деревне Софьино в Наро-Фоминске и деревне Афанасово в Волоколамске. В этих округах нарушители оставили строительный мусор на открытом грунте.
Кроме того, в деревне Васильевское в Рузе водитель специализированного автомобиля слил жидкие отходы на почву.