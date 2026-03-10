В Подмосковье программой компенсации аренды жилья воспользовались почти 17 тыс. медиков
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье программой компенсации аренды жилья воспользовались почти 17 тыс. медиков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Программу компенсации аренды жилья мы запустили в 2022 году. За это время ей воспользовались уже почти 17 тыс. человек, из них почти 5,8 тыс. — врачи, а более 11 тыс. — средний медперсонал», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Подробная информация об условиях участие в программе представлена здесь. Подать заявление на получение меры поддержки можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области начался прием заявок на соципотеку.