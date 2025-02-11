В Подмосковье произвели более 10 тыс. тонн замороженных овощей и грибов

В 2024 году в Подмосковье произвели более 10 тыс. тонн замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это более 18,2% от общего объема данного вида продукции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 8,4% — от общероссийского объема. Среди ведущих производителей этой категории товаров в регионе находятся ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ».

В ведомстве уточнили, что шоковая заморозка позволяет сохранить все питательные вещества овощей и грибов, поэтому они могут стать полезной альтернативой свежим продуктам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.