В Подмосковье произвели более 500 тыс. медицинских изделий

По итогам 2024 года резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «АРКРЭЙ» произвела более 500 тыс. медицинских изделий, включая глюкометры, лабораторные анализаторы и тест-полоски. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что компания регулярно расширяет технологический потенциал и модельный ряд выпускаемых изделий, сейчас в ее портфеле семь видов глюкометров. Кроме того, на стадии регистрации находятся два новых медизделия — анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор. Инвестор также оснащает производство современным оборудованием и модернизирует его.

Среди заказчиков резидента ОЭЗ — лаборатории, медицинские учреждения и аптечные сети из России и Республики Казахстан, также выстраивается партнерство с Узбекистаном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.