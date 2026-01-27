В Подмосковье произвели почти 25 тыс. тонн тортов, пирожных и других десертов
В период с января по ноябрь 2025 года в Подмосковье выпустили более 22,9 тыс. тонн мучных кондитерских изделий, включая торты и пирожные, что на 37,2% больше показателя предыдущего года. Об этом в День шоколадного торта сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что это 33,7% от общего объема производства изделий в Центральном федеральном округе и 8,7% — в России. Регион занимает первое место среди других субъектов по этому показателю. Этому способствовала работа предприятий АО «Ореховохлеб», ОАО «Серпуховхлеб» и ООО «Жуковский хлеб».
