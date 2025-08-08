В Подмосковье произвели почти 460 тыс. тонн меда

В 2024 году на подмосковных пасеках произвели 457 тыс. тонн меда, местные пчеловоды сохраняют традиционные методы сбора и позволяют пчелам собирать нектар с естественных луговых и лесных медоносов, чтобы сохранить полезные свойства продукта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, этим занимается агрохолдинг «ОСП агро», который вдвое увеличил количество пчелосемей — до 200. В ведомстве отметили, что развитие пчеловодства не только позволяет получать мед, но и способствует опылению сельскохозяйственных культур.Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» перешел на использование отечественных шмелей для опыления своих тепличных культур, что повысило урожайность овощей на 20–30%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.