В Подмосковье пройдет чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»

Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» пройдет в Подмосковье в выходные. Подробнее о программе мероприятия рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заезд экипажей будет проходить на базе Московского конного завода № 1 в поселке Горки-10 в Одинцово. Он будет приурочен к 80-летию Победы и к 250-летию создания орловской рысистой породы лошадей.

Участниками мероприятия станут тройки из Подмосковья и других регионов России. Упряжкам нужно будет преодолеть полосу препятствий, выполнить сложные фигуры и элементы экипажной езды.

Также в программе — театрализованные выступления Центра конного наследия «Легенда», выступление казачьего хора, ярмарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, запланированных на это лето в регионе.