В Подмосковье пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи
Фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи, организуют в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В субботу, 28 июня, в России под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» состоится День молодежи, в честь него в 45 городах Подмосковья организуют праздничные фестивали, центральной точкой станет Балашиха. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.
«Программу фестивалей в Подмосковье мы постарались сделать максимально разнообразной, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Мы подготовили 45 площадок в регионе, с адресами и подробностями можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф. Ждем всех!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Главным местом притяжения молодежи в регионе станет Пестовский парк в Балашихе, там проведут встречу с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от Движения первых Московской области, концерт молодых популярных российских исполнителей и не только. Подробнее о праздничных мероприятиях в регионе можно узнать здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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