В Подмосковье пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи

«Программу фестивалей в Подмосковье мы постарались сделать максимально разнообразной, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Мы подготовили 45 площадок в регионе, с адресами и подробностями можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф. Ждем всех!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.