В Подмосковье пройдет губернаторская акция по раздаче мороженого детям

Порядка 100 тыс. стаканчиков с мороженым раздадут детям Подмосковья

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Фото: [Министерство социального развития Подмосковья]

В День защиты детей, 1 июня, в парках Подмосковья пройдет ежегодная акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках которой детям будут выдавать бесплатное мороженое. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей. 100 тыс. стаканчиков фирменного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках нашего региона», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Акцию проведут в 69 парках региона. Для гостей также подготовят развлекательную программу с детскими мероприятиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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