В Подмосковье пройдет губернаторская акция по раздаче мороженого детям

В День защиты детей, 1 июня, в парках Подмосковья пройдет ежегодная акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках которой детям будут выдавать бесплатное мороженое. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.