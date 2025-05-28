В Подмосковье пройдет губернаторская акция по раздаче мороженого детям
Порядка 100 тыс. стаканчиков с мороженым раздадут детям Подмосковья
Фото: [Министерство социального развития Подмосковья]
В День защиты детей, 1 июня, в парках Подмосковья пройдет ежегодная акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках которой детям будут выдавать бесплатное мороженое. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей. 100 тыс. стаканчиков фирменного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках нашего региона», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Акцию проведут в 69 парках региона. Для гостей также подготовят развлекательную программу с детскими мероприятиями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+