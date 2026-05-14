В Подмосковье пройдет Кубок футбольных мам

Кубок футбольных мам стартует в Подмосковье в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турниры будут проходить в Видном, Истре, Павловском Посаде и Чехове. Первая игра состоится 23 мая на стадионе «Металлург» в Видном.

В этом году начнет действовать система рейтинга для команд. За первое место будут давать 8 очков, за второе — 7, за третье — 6. Команды, не занявшие призовые места, получат по 3 очка.

По итогам серии составят рейтинг команд и определят участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире, который пройдет в сентябре. Также определят «Лучшего нападающего», «Лучшего защитника» и «Лучшего вратаря».

Команд, которые еще не собрались, могут заявиться в «Сборную футбольных мам».

