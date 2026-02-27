В Подмосковье пройдет муниципальный форум «КреативТерра: Серпухов креативный»

Комитет по развитию креативных индустрий подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с администрацией городского округа Серпухов проведет для творческих предпринимателей, представителей музеев, культурных и туристических проектов муниципальный форум «КреативТерра: Серпухов креативный». Он пройдет в среду, 11 марта, в Музейно-выставочном центре. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие направлено на совершенствование и перезагрузку локальных проектов сферы креативных индустрий и вовлечение их в культурные и туристические инициативы муниципалитета. Участников ждут экспертный разговор с участием бизнеса, общества и администрации, секции по развитию креативных проектов с помощью ИИ, презентация уникальных креативных проектов, консультации экспертов и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

