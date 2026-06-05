Следствие раскрыло схему: как пенсионер незаконно получил почти 5 миллионов рублей

В Южно-Курильске перед судом предстанет 59-летний мужчина, обвиняемый в незаконном получении пенсионных выплат на сумму свыше 4,9 миллиона рублей. Следствие считает, что он продолжал получать повышенную пенсию после переезда из района Крайнего Севера, пишет РИА Новости.

Следствие выявило многолетние выплаты

По данным прокуратуры Сахалинской области, мужчина оформил пенсию за выслугу лет в 2018 году. При подаче документов он указал местом проживания Южно-Курильский район, что позволяло применять к выплатам районный коэффициент 2.

Однако вскоре после назначения пенсии гражданин переехал в другой регион России, где подобные льготы не предусмотрены.

Право на повышенную пенсию было утрачено

Следствие установило, что стаж обвиняемого в районах Крайнего Севера составлял менее 15 лет. В связи с этим после смены места жительства он лишался права на получение пенсии с повышающим коэффициентом.

Несмотря на это, выплаты продолжали поступать на протяжении нескольких лет.

Ущерб оценили в миллионы рублей

По версии правоохранительных органов, с 2018 по 2025 год мужчина получил более 4,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Эта сумма признана особо крупным размером ущерба.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве при получении выплат.

На имущество обвиняемого наложен арест

В рамках расследования суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества фигуранта. Под ограничение попал жилой дом кадастровой стоимостью свыше 6,4 миллиона рублей.

Материалы дела направлены в Южно-Курильский районный суд. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.