Крошечные роботы против паралича: как технологии пытаются «чинить» спинной мозг

Травмы спинного мозга считаются одними из самых сложных для лечения, но ученые из швейцарского университета ETH Zurich предложили почти фантастический способ восстановления — инъекционных микророботов, пишет The Week со ссылкой на исследование в Nature Materials.

Идея звучит как сюжет из научной фантастики: к поврежденному участку отправляют микроскопические «живые машины» размером около 6 микрометров, то есть меньше красной кровяной клетки. Каждый такой микроробот состоит из стволовой нервной клетки и специальных наночастиц. Одни помогают управлять им с помощью магнита, другие превращают магнитные сигналы в электрические импульсы, которые подталкивают клетки к превращению в новую нервную ткань.

Пока испытания проводили не на людях, а в лаборатории — на личинках рыбок данио и мышах. Но результаты получились многообещающими. У поврежденных рыбок уже через три дня почти полностью восстановились плавание и исследовательское поведение. У мышей с перерезанным спинным мозгом через четыре недели заметно улучшились двигательные функции.

До лечения людей еще далеко: нужно понять, насколько метод безопасен, управляем и стабилен в организме человека. Но сама идея заинтересовала ученых по всему миру. Если технологию удастся развить, такие микророботы могут стать не просто лекарством, а точечной ремонтной системой внутри тела.

Команда ETH Zurich уже думает шире: похожие разработки могут пригодиться для заживления ран, а также в кардиологии и онкологии, где особенно важна точная доставка лечения в нужное место.