В Подмосковье пройдет первенство России по синхронному плаванию

В подмосковном Чехове стартовало первенство России по синхронному плаванию, его участниками станут более 450 спортсменов из 22 субъектов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Состязания станут первым этапом отбора в сборную команду страны по синхронному плаванию, в нее войдут юноши 13-16 лет и девушки 13-15 лет. Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. От Подмосковья выступят 52 участника.

Узнать подробнее о программе соревнований можно по ссылке. Они организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.