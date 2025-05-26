В Подмосковье пройдет прием заявок от НКО на предоставление грантов на развитие гражданского общества

В Подмосковье в понедельник, 2 июня, начнется прием заявок на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества, их выделят из бюджета Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Заявку можно будет подать до начала июля. К участию допускаются социально значимые проекты НКО, направленные на развитие институтов гражданского общества в регионе. Среди доступных направлений - культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность.

Общая сумма гранта составляет более 92 млн рублей. Полученные средства НКО смогут направить на оплату штатных работников, выплаты физическим лицам за оказание ими услуг по гражданско-правовым договорам, оплату страховых взносов и не только.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.