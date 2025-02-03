В Подмосковье пройдут новые тематические ярмарки

В феврале в Подмосковье организуют 153 ярмарки, большинство из которых будут тематическими. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарках посетители смогут приобрести продукты и принять участие в праздничных мероприятиях. Так, например, Масленицу можно будет отметить в Истре, Орехово-Зуево и других округах. В муниципалитетах также организуют мероприятия в честь Дня Защитника Отечества, ярмарки «Домашний очаг», «Ловись, рыбка», «Все для дома», «Зимняя сказка». Желающие также смогут купить фермерские товары от производителей Подмосковья и других регионов России. Узнать подробнее о мероприятиях можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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