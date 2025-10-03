В Подмосковье прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым медицинским изделием

Солнечногорская городская прокуратура провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида к первому заместителю прокурора Московской области области Андрею Ганцеву в рамках личного приема по вопросу нарушения законодательства о социальной поддержке. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Она сообщила, что ее несовершеннолетнему сыну с диагнозом «сахарный диабет» своевременно не произвели замену инсулиновой помпы. В результате городская прокуратура внесла главному врачу медицинского учреждения представление, которое было удовлетворено. Это позволило обеспечить ребенка необходимым медицинским изделием.

