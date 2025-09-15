В Подмосковье прокуратура помогла обеспечить жильем труженика тыла Великой Отечественной войны

Прокуратура Московской области помогла обеспечить благоустроенным жильем труженика тыла Великой Отечественной войны и членов ее семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, многоквартирный дом в Королеве, где проживает 96-летняя женщина и ее семья, признали аварийным и подлежащим сносу. При содействии прокуратуры города местная администрация заключила с ней договор социального найма. Это позволило обеспечить ее благоустроенной двухкомнатной квартирой.

