В Подмосковье прокуратура помогла оштрафовать организацию за коррупцию

По данным ведомства, в период с мая по октябрь 2021 года технический директор организации передал взятки на общую сумму более 5 млн рублей сотруднику областного Центра содействия развитию земельно-имущественного комплекса. Противоправные действия он совершил через должностных лиц комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и министерства жилищной политики Московской области. Так он планировал обеспечить себе содействие в получении свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и разрешений на их ввод в эксплуатацию.

В результате в отношении юрлица были возбуждены три дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ. Кроме того, суд также рассматривает уголовные дела, возбужденные в отношении взяткодателя и взяткополучателя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.