Подмосковные прыгуны в воду завоевали медали на II Спартакиаде народов России в Екатеринбурге

Представители Московской области завоевали три медали на II летней Спартакиаде народов России по прыжкам в воду, которая проходит с 24 по 29 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в прыжках с трамплина 3 м среди женщин завоевала Елизавета Кузина (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь). Второе место и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

В синхронных прыжках с трамплина 3 м среди женщин золото также у подмосковных спортсменок: Елизавета Кузина и Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) опередили тандемы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Бронзовую медаль в синхронных прыжках с трамплина 3 м среди мужчин завоевали Владислав Качанов и Илья Надеев (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь).

II летняя Спартакиада народов России проходит в Екатеринбурге при поддержке Российского Спортивного Фонда. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.