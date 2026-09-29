Путин заявил, что «Единая Россия» упрочила свое лидерство

«Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом, она упрочила свое лидерство. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики, социальной сферы решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Все ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка», — заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что «Единая Россия» продолжит выстраивать товарищеское взаимодействие с другими фракциями и обеспечит эффективное представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы. По его словам, все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна, в том числе в части экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения и не только.

Путин поддержал озвученную Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы.

Напомним, что в сентябре в Подмосковье проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и местных советов ряда муниципальных округов. В голосовании приняло участие свыше 3 млн жителей, более половины избирателей региона.

В федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах области и получила более 56% по списку. В новый состав Госдумы вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов, Сергей Пахомов и другие.

Кроме того, «Единая Россия» получила 39 из 50 мандатов в региональном парламенте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.