В Подмосковье прокуратура помогла заблокировать продажу товаров для маскировки номеров на маркетплейсе

Подольская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области проверила информацию о продаже продукции, скрывающей регистрационные знаки транспортных средств, которая появилась в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, товар, позволяющий скрыть государственный регистрационный знак от средств фото- и видеофиксации правонарушений, продавался на торговой площадке одного из маркетплейсов. Поскольку продажа подобной продукции может побуждать водителей к совершению административных правонарушений, прокуратура внесла руководителю компании-продавца представление. В результате карточки этих товаров были заблокированы.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.