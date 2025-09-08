В Подмосковье прокуратура помогла защитить права вдовы и сына советского режиссера, ставших жертвами мошенников

Прокуратура Московской области помогла защитить права 81-летней вдовы и сына известного советского режиссера, которые стали жертвами телефонных мошенников, она провела проверку женщины об обеспечении защиты ее жилищных прав в судебном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в августе-сентябре 2023 года женщине поступали телефонные звонки, в ходе которых звонившие представлялись сотрудниками МВД, ФСБ и Центробанка. Они сообщили, что ее квартиру в Ступино продали, однако переход права собственности не произошел, поскольку «сотрудники правоохранительных органов» успели остановить регистрацию. Чтобы сохранить недвижимость, ей предложили провести фиктивную сделку купли-продажи через агентство недвижимости. Аферисты призвали пострадавшую никому не сообщать об этом, потому что ее телефон якобы прослушивается.

После заключения срочной сделки купли-продажи по заниженной цене в размере 4 млн рублей потерпевшая передала указанную сумму мошенникам. В результате право собственности перешло новому собственнику, после чего жилье приобрела администрация Ступино.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в Ступинский городской суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи недействительным, а также в прокуратуру региона. По результатам его рассмотрения суд признал договор купли-продажи квартиры недействительным, женщина смогла вернуть свою квартиру.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.