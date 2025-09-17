В Подмосковье прокуратура провела проверку из-за нарушения жилищных прав

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав и помогла ей восстановиться в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в первоочередном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в 2024 году ветерана боевых действий необоснованно сняли с учета в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Она была исключена из списка граждан, имеющих право на первоочередное предоставление жилья, по причине проживания в квартире в Воскресенске совместно с членами семьи.

Воскресенская городская прокуратура провела проверку и установила, что женщина проживала не с членами семьи. Поэтому главе округа внесли представление, в удовлетворении которого было отказано.

После этого городской прокурор обратился в суд с иском о признании постановления местной администрации о снятии женщины с учета недействительным, чтобы восстановить ее в указанном списке. Воскресенский городской суд удовлетворил требования.

