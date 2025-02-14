В Подмосковье прошел семинар-практикум по вопросам получения грантовой поддержки для молодежи

В подмосковном Ступино прошел семинар-практикум, в рамках которого молодежи рассказали о нюансах подачи заявки на получение субсидии, мероприятие состоялось в преддверии первого сезона федерального конкурса «Росмолодежь. Гранты». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Подача заявки на грантовый конкурс — процесс кропотливый, где нужно принять во внимание много юридических аспектов, учесть нюансы оформления. Поэтому мы регулярно проводим для ребят образовательные интенсивы, приглашаем экспертов из Росмолодежи, чтобы все, у кого есть социально значимые инициативы, смогли побороться за получение субсидии», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, вскоре в регионе проведут еще шесть встреч на эту тему. В мероприятии в Ступино приняли участие более 100 молодых людей из Ступино, Домодедово, Зарайска, Каширы, Коломны, Подольска, Серпухова, Чехова и Серебряных прудов. В качестве спикера перед ними выступила эксперт «Росмолодежь.Гранты» Юлия Концевая. Она посоветовала молодежи не брать сложные и дорогие проекты на конкурс, подробно прописывать их и быть готовыми к тому, что с первого раза не у всех получится выиграть.

Заочный конкурс «Росмолодежь.Гранты 1 сезон» стартовал в пятницу, 14 февраля, максимальный размер гранта на поддержку идеи составляет 1 млн рублей. Узнать другие подробности можно здесь.

*Возрастное ограничение 14+