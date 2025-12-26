В Подмосковье прошла серия встреч школьников и студентов с Героями России

С сентября по декабрь в Подмосковье состоялась серия патриотических мероприятий, организованных советниками по воспитанию. В рамках проектов «Урок мужества», «Моя карьера с Единой Россией», «Мир возможностей» и «Наставник Z» прошли встречи учащихся с Героями РФ, сообщает Министерство образования Московской области.

Участие в мероприятиях приняли воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей, а также активисты «Движения Первых», «Орлят России» и «Юнармии». Ребята смогли лично пообщаться с военнослужащими, ветеранами Великой Отечественной войны, бойцами-кинологами, разведчиками и космонавтами.

Программа включала практические занятия: участники знакомились с работой саперов, правилами поведения при угрозе атаки беспилотников, устройством современного защитного снаряжения и основами тактической медицины. В завершение встреч дети дарили Героям поделки и письма.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей премии «Мы рядом. Доброе дело».