В Подмосковье прошла Всероссийская медиашкола РСО

В Подмосковье прошла Всероссийская медиашкола Российских студенческих отрядов (РСО), в ней приняли участие более 80 руководителей пресс-служб региональных отделений РСО со всей России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, при поддержке которого организовали мероприятие.

«Это вторая медиашкола РСО, которая проходит у нас в Подмосковье. В течение трех дней участники интенсивно изучали основы создания качественного контента и эффективной работы в информационном пространстве», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, образовательная программа включала в себя теоретические занятия и практические мастер-классы от спикеров Росмолодежи, Российского общества «Знание», «ВКонтакте», Сбербанка, «Тавриды» и Мастерской дизайна в Сенеже. Участникам рассказали о создании контента с помощью нейросетей, об особенностях продвижения контента, о стратегиях вирусного контента и не только.

«Это был невероятный опыт! Я узнала много нового о создании контента, работе с аудиторией и современных трендах в медиа», — поделилась одна из участниц медиашколы Юлия Маслова из Подмосковья.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев добавил, что проведение Всероссийской медиашколы на территории Подмосковья стало «большой честью и ответственностью». Он подчеркнул, что проведение такого масштабного мероприятия стало возможным благодаря слаженной работе регионального отделения и поддержке министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.