Экзамены в формате ЕГЭ для педагогов стартовали в Московской области
Более 4 тыс. учителей Подмосковья сдадут пробный ЕГЭ в ноябре
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Подмосковье с 16 по 20 ноября проходит второй этап тренировочного ЕГЭ для педагогов в рамках «Дорожной карты подготовки выпускников». На 20 региональных площадках свои знания проверят более 4 тыс. учителей русского языка, истории и английского языка, сообщает Министерство образования Московской области.
Испытания позволяют преподавателям оценить свою предметную подготовку и вспомнить процедуру проведения госэкзамена. Бланки проверят независимые эксперты областных предметных комиссий, после чего баллы появятся в личных кабинетах участников.
Педагоги, которые столкнутся со сложностями при решении заданий, смогут пройти курсы повышения квалификации с разбором ошибок. Такие занятия уже организовали на базе КУРО для более чем 250 учителей математики, физики, химии и биологии после первого этапа тестирования.
Следующая волна тренировочных экзаменов запланирована на декабрь — в ней примут участие преподаватели географии, литературы и обществознания.
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