В Подмосковье с 16 по 20 ноября проходит второй этап тренировочного ЕГЭ для педагогов в рамках «Дорожной карты подготовки выпускников». На 20 региональных площадках свои знания проверят более 4 тыс. учителей русского языка, истории и английского языка, сообщает Министерство образования Московской области.

Испытания позволяют преподавателям оценить свою предметную подготовку и вспомнить процедуру проведения госэкзамена. Бланки проверят независимые эксперты областных предметных комиссий, после чего баллы появятся в личных кабинетах участников.

Педагоги, которые столкнутся со сложностями при решении заданий, смогут пройти курсы повышения квалификации с разбором ошибок. Такие занятия уже организовали на базе КУРО для более чем 250 учителей математики, физики, химии и биологии после первого этапа тестирования.

Следующая волна тренировочных экзаменов запланирована на декабрь — в ней примут участие преподаватели географии, литературы и обществознания.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Реутов проверил ход строительства образовательных объектов на Комсомольской улице.