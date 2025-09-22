В Подмосковье проведут детский месячник «Уступи дорогу поездам!»

В Подмосковье до 30 сентября будет проходить детский месячник «Уступи дорогу поездам!», он направлен на снижение риска травмирования детей и подростков в зоне движения поездов РЖД. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках мероприятия в регионе проводят совместные с транспортными полицейскими рейды по выявлению нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. Кроме того, в образовательных учреждениях организуют уроки безопасности, показы тематических фильмов, конкурсы, квесты и викторины на знание правил транспортной безопасности и не только. Вблизи железных дорог жителям раздают памятки и буклеты о правилах безопасного нахождения на объектах ж/д транспорта.

