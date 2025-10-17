В Подмосковье проведут капремонт восьми колледжей

В 2026 году в Подмосковье планирую провести капитальный ремонт восьми техникумов и колледжей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В 2025 году мы открыли обновленный железнодорожный техникум в Орехово-Зуеве, еще в четырех колледжах и техникумах завершим работы до конца года», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В следующем году работы затронут ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум „Холмогорка“» (учебный корпус) и ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (учебный корпус) в Волоколамске, ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в Красногорске, ГБПОУ МО «Можайский техникум» (учебно-производственный корпус/мастерские (блок Б) в Можайске. Кроме того, ремонт пройдет в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» (учебный корпус литер А1) (учебно-производственный корпус) в Мытищах, ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в Одинцово, ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» (учебный корпус, мастерские) в Орехово-Зуевском и ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“» в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.