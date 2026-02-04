В Подмосковье проведут полуфинальные матчи турнира по футзалу «Кожаный мяч»

В феврале в Подмосковье пройдут полуфинальные игры турнира по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Матчи III этапа будут проходить в восьми территориальных зонах региона, в них примут участие победители муниципального этапа. Так, например, 10, 13, 17 и 20 февраля игры пройдут в Орехово-Зуево в ДС «Восток», 10–13 февраля – в Лобне в ДС «Лобня» и так далее. Победители полуфинальных игр станут участниками регионального финала, который пройдет в Щелково 8 и 9 марта, лучше – представят область на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч» в Нижегородской области в марте-апреле 2026 года.

Отметим, что соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».

