В Подмосковье проведут ремонт шести дорог, связанных с Великой Отечественной войной

В Подмосковье проведут ремонт шести дорог, которые связаны с Великой Отечественной войной, — ее событиями или героями. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут на участках общей длиной свыше 12 км, которые расположены в Одинцово, Мытищах, Шаховской, Истре, Можайске и Подольске.

В Одинцово ремонт уже провели на 4-километровом участке дороги между Чапаевкой и Новым городком. В Мытищах отремонтируют 3 км Осташковского шоссе у мемориала «Пантеон защитников Отечества», в Шаховской — почти 3 км дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка, в Истре — участок улицы Босова, в Можайске — 1 км улицы Красных Партизан, в Подольске — улицу Рожкова в Климовске.

За период с 2022 года по 2024-й в регионе были отремонтированы 14 дорог Победы протяженностью порядка 30 км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в июне в регионе откроют еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги.