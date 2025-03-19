В Подмосковье провели более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе в Подмосковье организовали 110 аукционов по земельно-имущественным торгам, в них в общей сложности приняли участие 285 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что в среднем число участников на конкурентных процедурах составило три человека на лот. Победителями признали тех, кто смогут предложить наивысшую цену. Если к торгам допускался один человек, он мог забрать лот по минимальной стоимости.

Узнать подробнее об объектах, которые выставлены на торги в регионе, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.