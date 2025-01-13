В Подмосковье провели около 2 млн телемедицинских консультаций

По итогам 2024 года в Подмосковье провели почти 2 млн телемедицинских консультаций, они доступны взрослым, беременным и детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он подчеркнул, что это позволит пациентам сэкономить время на походе в поликлинику. В ведомстве напомнили, что оформить запись на онлайн-консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.