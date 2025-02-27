В Подмосковье провели операцию ребенку с «сосудистым кольцом»

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступил четырехлетний мальчик, который испытывал затруднения при глотании, врачи выявили у него «сосудистое кольцо» — патологию развития строения аорты и ее ветвей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.