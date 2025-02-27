В Подмосковье провели операцию ребенку с «сосудистым кольцом»
Врачи в Подмосковье прооперировали ребенка с патологией развития строения аорты
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступил четырехлетний мальчик, который испытывал затруднения при глотании, врачи выявили у него «сосудистое кольцо» — патологию развития строения аорты и ее ветвей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В случае нашего пациента на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод, что вызывало значительные неудобства при глотании. Команда кардиохирургов Центра провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ им. Рошаля, главный внештатный детский кардиохирург региона Андрей Свободов.
По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно. В ходе него специалисты пересекли артерию и пересадили ее в правильное положение, что позволило освободить пищевод. Состояние ребенка в норме, его скоро выпишут.
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