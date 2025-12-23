В Подмосковье провели почти 500 рейдов по пресечению незаконных рубок новогодних елей
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Подмосковье завершилась операция «Елочка», направленная на борьбу с незаконными рубками хвойных деревьев в предновогодний период. В ее рамках сотрудники лесного хозяйства вместе с правоохранителями провели свыше 480 рейдовых мероприятий, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Лесной охраной были задержаны двое граждан, незаконно срубивших сосны в Коломне. Причиненный ими ущерб оценивается более чем в 16 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.
В ходе патрулирования было выявлено пять фактов незаконной рубки деревьев на территориях Егорьевского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского и Ступинского лесничеств. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 58 тыс. рублей. Все материалы по нарушениям переданы в правоохранительные органы.
