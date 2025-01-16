В 2024 году в Подмосковье провели ремонт 100 км федеральных трасс, среди них — участки М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Помимо этого, дорожники заменили верхний слой дорожного покрытия на наиболее изношенных участках трасс М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры». Их общая протяженность составила 25 км и 13 км соответственно. Работы также прошли на 13 км трассы А-109 «Ильинское шоссе», 12 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо», на участках дорог А-106 «Рублево-Успенское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе» и М-7 «Волга».

В ведомстве добавили, что в 2025 году работы проведут еще на 100 км федеральной дорожной сети региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.