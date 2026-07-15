Когда мяч важнее сна и хозяина: о чем говорит необычная любовь собаки к игрушкам

Собака, которая обожает мячик или палку, обычно кажется просто игривой. Но у некоторых питомцев такая тяга может становиться чрезмерной и мешать нормальному поведению, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Берна.

Ученые проанализировали данные 1692 собак из 33 стран. Владельцев спрашивали, как сильно питомцы реагируют на мячи и игрушки для перетягивания, насколько легко успокаиваются после игры и сколько спят днем.

Оказалось, что собаки с самой высокой заинтересованностью в игрушках чаще оставались перевозбужденными, хуже расслаблялись и меньше спали днем. Такая особенность чаще встречалась у служебных и спортивных пород, включая немецких и бельгийских овчарок, лабрадоров, йоркширских и шотландских терьеров.

У некоторых собак поведение похоже на зависимость: игрушка становится важнее других наград и даже общения с хозяином, а без нее появляются фрустрация и потеря самоконтроля. Авторы работы в журнале Royal Society Open Science подчеркивают: речь идет не о клинической зависимости в человеческом смысле.

Любовь к игрушкам сама по себе не опасна — она помогает в обучении и работе. Насторожиться стоит, если собака постоянно фиксируется на любимом предмете, не может успокоиться после игры, остается взвинченной спустя долгое время и с трудом переключается на что-то другое.